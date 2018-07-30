До середины недели волгоградцам обещают жару

В начале новой рабочей недели волгоградцам обещают летний зной. Дождей до среды город-герой не увидит, но к середине недели синоптики прогнозируют похолодание.

Метеорологи пообещали «пляжную» погоду

Как рассказали V1.ru в волгоградском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории региона в понедельник возможны дожди с грозами.

— В Волгоградской области ожидается переменная облачность. Температура прогреется местами до +38ºС, — сообщили в гидрометцентре. — Местами пройдут кратковременные дожди с грозами грозы. Во время ненастья порывы северо-восточного ветра могут достигать 13–18м/с.

В областном центре небольшой дождик пройдёт только утром.