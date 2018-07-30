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До середины недели волгоградцам обещают жару
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До середины недели волгоградцам обещают жару 

v1.ru 52 минуты назад
Фото: v1.ru
В начале новой рабочей недели волгоградцам обещают летний зной. Дождей до среды город-герой не увидит, но к середине недели синоптики прогнозируют похолодание.
Метеорологи пообещали «пляжную» погоду
Как рассказали V1.ru в волгоградском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории региона в понедельник возможны дожди с грозами.
— В Волгоградской области ожидается переменная облачность. Температура прогреется местами до +38ºС, — сообщили в гидрометцентре. — Местами пройдут кратковременные дожди с грозами грозы. Во время ненастья порывы северо-восточного ветра могут достигать 13–18м/с.
В областном центре небольшой дождик пройдёт только утром.
— В понедельник в Волгограде днём осадки не ожидаются. Ветер северо-восточный 8–13м/с. Температура воздуха днём +32…+34ºС. — рассказали в волгоградском ЦГМС.
v1.ru: последние новости
Синоптики пообещали волгоградцам яркое солнце и «пляжную» жару Из-за поднявшейся жары в Волгоград не пустили фуры В Волгограде сегодня будет жарко и прогремят грозы
Комментарии  Ещё 2 источника 
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