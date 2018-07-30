До середины недели волгоградцам обещают жару 

В начале новой рабочей недели волгоградцам обещают летний зной. Дождей до среды город-герой не увидит, но к середине недели синоптики прогнозируют похолодание.
Метеорологи пообещали «пляжную» погоду
Как рассказали V1.ru в волгоградском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории региона в понедельник возможны дожди с грозами.
— В Волгоградской области ожидается переменная облачность. Температура прогреется местами до +38ºС, — сообщили в гидрометцентре. — Местами пройдут кратковременные дожди с грозами грозы. Во время ненастья порывы северо-восточного ветра могут достигать 13–18м/с.
В областном центре небольшой дождик пройдёт только утром.
— В понедельник в Волгограде днём осадки не ожидаются. Ветер северо-восточный 8–13м/с. Температура воздуха днём +32…+34ºС. — рассказали в волгоградском ЦГМС.