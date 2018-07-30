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98% от месячной нормы осадков выпало в Москве в июле
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98% от месячной нормы осадков выпало в Москве в июле 

Газета.Ru 19 минут назад
Фото: РИАМО
Количество осадков в столице в июле оказалось близким к многолетним значениям, в ближайшую неделю в Москве ожидается хорошая и солнечная погода, сообщает РИАМО.
"Этот июль по количеству осадков можно назвать нормальным. Месячная норма для Москвы составляет 94 миллиметра, а выпало 92,2 миллиметра. По температуре июль в столице оказался немного выше климатической нормы. При этом в прошлом году он был немного холоднее многолетних значений", — сказал ведущий специалист Гидрометцентра РФ Анатолий Цыганков.
Он уточнил, что на 29 июля суммарное количество выпавших осадков, зафиксированных за месяц на ВДНХ, составляет 98% от нормы, и сильных изменений в статистике не ожидается. Он также отметил, что 28 июля стало самым теплым днем с начала 2018 года — температура воздуха составила 31,1 градуса. Предыдущий максимум был достигнут 30 июня и составил 30,6 градуса. Однако жару нельзя назвать рекордно аномальной для столицы — 29 июля 2010 года воздух прогрелся до 38,2 градуса.
"До конца лета все может быть, в том числе грозы или ураганы, но такие прогнозы давать преждевременно. На ближайшую неделю ничего не ожидаем, кроме хорошей, солнечной и жаркой погоды", — заключил Цыганков.
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