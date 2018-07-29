В Московском регионе выпала почти половина месячной нормы осадков

За минувшие сути в Москве и области выпало около половины месячной нормы осадков — 47%, сообщает центр погоды «Фобос». Месячная норма составляет 94 мм.

«На ВДНХ зафиксировано 10 мм дождя, в Тушино — 20 мм, на Балчуге — 5 мм. Сразу за МКАДом сумма осадков варьировалась от 26 до 44 мм», — говорится в сообщении синоптиков.

Подмосковье самые сильные ливни прошли в Наро-Фоминске Волоколамске , Толстопальцево, Павловском Посаде. Рекорд по суточному максимуму осадков в середине лета пока не побит, он принадлежит 1981 году, когда выпало 62 мм.

Синоптики прогнозируют, что до конца месяца осадков больше не ожидается.