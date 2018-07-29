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Жителей Красноярского края предупреждают о сильном ветре и дожде
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Жителей Красноярского края предупреждают о сильном ветре и дожде 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
ГУ МЧС по Красноярскому краю предупреждает жителей о сильном дожде и ветре. В ближайшие дни в центральных и южных районах края возможет град, порывы ветра до 20м/с.
Красноярские спасатели напоминают, что при сильном ветре лучше не выходить из дома. Если вы всё-таки оказались на улице, то нужно держаться подальше от рекламных щитов, металлических конструкций, не нужно стоять под балконами. Во время грозы отключите из сети электроприборы во избежание их аварийной работы. В помещении не оставляйте открытыми окна и балконные двери.
Более внимательными нужно быть водителям. Размывы дорог и мокрое дорожное полотно могут вызвать рост ДТП и автомобильные пробки. Лучше оставить машину на закрытой стоянке, так как в районах со слабой ливневой канализацией может быть нарушено движение.
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