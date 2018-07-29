Август в Тюмени начнется с затяжных дождей

Дождливая погода, по прогнозам специалистов, начнется уже в ближайшие дни В Тюмени с 30 июля ожидается похолодание, но незначительное. В среднем на протяжении недели температура воздуха будет составлять 20 градусов. Также жителям областной столицы нужно будет готовиться к дождливой погоде.

— В городе будет пасмурно с понедельника по четверг. Затем в Тюмени начнутся дожди, которые затянутся еще дней на 10. Самым жарким днем на этой недели будет вторник. Несмотря на пасмурную погоду, в городе воздух прогреется до плюс 25 градусов, сильного ветра и осадков ничего не предвещает. В затем температура пойдет на понижение. Так, например, к выходным уже будет прохладно — всего 16-17 градусов, — сообщают синоптики.

Отметим, что сегодня синоптики предупредили тюменцев о сильном дожде в ночное время, в результате которого возможны несерьезные потопления. Специалисты ожидают выпадение осадков до 22 мм.