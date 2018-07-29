Почтальон из высокогорной волости на юго-западе Китая 

Лхаса /Тибетский АР/, 28 июля /Синьхуа/ — Волость Пумацзянтан расположена в уезде Ланкацзы городского округа Шаньнань/Тибетский АР, Юго-Западный Китай/. Большая часть деревень здесь находится на высоте более 5500 м над уровнем моря, воздух разреженный, а среднегодовая температура составляет 7 градусов ниже нуля по Цельсию. 29-летний Галзан Цэрин— местный почтальон. Два раза в неделю он объезжает местные населенные пункты. Каждый раз ему приходится преодолевать расстояние в 160 км. Фотографии Синьхуа/Ли Хэ Лхаса /Тибетский АР/, 28 июля /Синьхуа/ — Волость Пумацзянтан расположена в уезде Ланкацзы городского округа Шаньнань/Тибетский АР, Юго-Западный Китай/. Большая часть деревень здесь находится на высоте более 5500 м над уровнем моря, воздух разреженный, а среднегодовая температура составляет 7 градусов ниже нуля по Цельсию. 29-летний Галзан Цэрин— местный почтальон. Два раза в неделю он объезжает местные населенные пункты. Каждый раз ему приходится преодолевать расстояние в 160 км. Фотографии Синьхуа/Ли Хэ Лхаса /Тибетский АР/, 28 июля /Синьхуа/ — Волость Пумацзянтан расположена в уезде Ланкацзы городского округа Шаньнань/Тибетский АР, Юго-Западный Китай/. Большая часть деревень здесь находится на высоте более 5500 м над уровнем моря, воздух разреженный, а среднегодовая температура составляет 7 градусов ниже нуля по Цельсию. 29-летний Галзан Цэрин— местный почтальон. Два раза в неделю он объезжает местные населенные пункты. Каждый раз ему приходится преодолевать расстояние в 160 км. Фотографии Синьхуа/Ли Хэ Лхаса /Тибетский АР/, 28 июля /Синьхуа/ — Волость Пумацзянтан расположена в уезде Ланкацзы городского округа Шаньнань/Тибетский АР, Юго-Западный Китай/. Большая часть деревень здесь находится на высоте более 5500 м над уровнем моря, воздух разреженный, а среднегодовая температура составляет 7 градусов ниже нуля по Цельсию. 29-летний Галзан Цэрин— местный почтальон. Два раза в неделю он объезжает местные населенные пункты. Каждый раз ему приходится преодолевать расстояние в 160 км. Фотографии Синьхуа/Ли Хэ Лхаса /Тибетский АР/, 28 июля /Синьхуа/ — Волость Пумацзянтан расположена в уезде Ланкацзы городского округа Шаньнань/Тибетский АР, Юго-Западный Китай/. Большая часть деревень здесь находится на высоте более 5500 м над уровнем моря, воздух разреженный, а среднегодовая температура составляет 7 градусов ниже нуля по Цельсию. 29-летний Галзан Цэрин— местный почтальон. Два раза в неделю он объезжает местные населенные пункты. Каждый раз ему приходится преодолевать расстояние в 160 км. Фотографии Синьхуа/Ли Хэ Лхаса /Тибетский АР/, 28 июля /Синьхуа/ — Волость Пумацзянтан расположена в уезде Ланкацзы городского округа Шаньнань/Тибетский АР, Юго-Западный Китай/. Большая часть деревень здесь находится на высоте более 5500 м над уровнем моря, воздух разреженный, а среднегодовая температура составляет 7 градусов ниже нуля по Цельсию. 29-летний Галзан Цэрин— местный почтальон. Два раза в неделю он объезжает местные населенные пункты. Каждый раз ему приходится преодолевать расстояние в 160 км. Фотографии Синьхуа/Ли Хэ Лхаса /Тибетский АР/, 28 июля /Синьхуа/ — Волость Пумацзянтан расположена в уезде Ланкацзы городского округа Шаньнань/Тибетский АР, Юго-Западный Китай/. Большая часть деревень здесь находится на высоте более 5500 м над уровнем моря, воздух разреженный, а среднегодовая температура составляет 7 градусов ниже нуля по Цельсию. 29-летний Галзан Цэрин— местный почтальон. Два раза в неделю он объезжает местные населенные пункты. Каждый раз ему приходится преодолевать расстояние в 160 км. Фотографии Синьхуа/Ли Хэ Лхаса /Тибетский АР/, 28 июля /Синьхуа/ — Волость Пумацзянтан расположена в уезде Ланкацзы городского округа Шаньнань/Тибетский АР, Юго-Западный Китай/. Большая часть деревень здесь находится на высоте более 5500 м над уровнем моря, воздух разреженный, а среднегодовая температура составляет 7 градусов ниже нуля по Цельсию. 29-летний Галзан Цэрин— местный почтальон. Два раза в неделю он объезжает местные населенные пункты. Каждый раз ему приходится преодолевать расстояние в 160 км. Фотографии Синьхуа/Ли Хэ Лхаса /Тибетский АР/, 28 июля /Синьхуа/ — Волость Пумацзянтан расположена в уезде Ланкацзы городского округа Шаньнань/Тибетский АР, Юго-Западный Китай/. Большая часть деревень здесь находится на высоте более 5500 м над уровнем моря, воздух разреженный, а среднегодовая температура составляет 7 градусов ниже нуля по Цельсию. 29-летний Галзан Цэрин— местный почтальон. Два раза в неделю он объезжает местные населенные пункты. Каждый раз ему приходится преодолевать расстояние в 160 км. Фотографии Синьхуа/Ли Хэ Лхаса /Тибетский АР/, 28 июля /Синьхуа/ — Волость Пумацзянтан расположена в уезде Ланкацзы городского округа Шаньнань/Тибетский АР, Юго-Западный Китай/. Большая часть деревень здесь находится на высоте более 5500 м над уровнем моря, воздух разреженный, а среднегодовая температура составляет 7 градусов ниже нуля по Цельсию. 29-летний Галзан Цэрин— местный почтальон. Два раза в неделю он объезжает местные населенные пункты. Каждый раз ему приходится преодолевать расстояние в 160 км. Фотографии Синьхуа/Ли Хэ Лхаса /Тибетский АР/, 28 июля /Синьхуа/ — Волость Пумацзянтан расположена в уезде Ланкацзы городского округа Шаньнань/Тибетский АР, Юго-Западный Китай/. Большая часть деревень здесь находится на высоте более 5500 м над уровнем моря, воздух разреженный, а среднегодовая температура составляет 7 градусов ниже нуля по Цельсию. 29-летний Галзан Цэрин— местный почтальон. Два раза в неделю он объезжает местные населенные пункты. Каждый раз ему приходится преодолевать расстояние в 160 км. Фотографии Синьхуа/Ли Хэ Лхаса /Тибетский АР/, 28 июля /Синьхуа/ — Волость Пумацзянтан расположена в уезде Ланкацзы городского округа Шаньнань/Тибетский АР, Юго-Западный Китай/. Большая часть деревень здесь находится на высоте более 5500 м над уровнем моря, воздух разреженный, а среднегодовая температура составляет 7 градусов ниже нуля по Цельсию. 29-летний Галзан Цэрин— местный почтальон. Два раза в неделю он объезжает местные населенные пункты. Каждый раз ему приходится преодолевать расстояние в 160 км. Фотографии Синьхуа/Ли Хэ