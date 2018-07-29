Почтальон из высокогорной волости на юго-западе Китая 

ИА Синьхуа: последние новости

Сильные дожди обрушились на Пекин и близлежащие районы

Подготовка к тайфуну "Ампил" в провинции Чжэцзян

Фонд ООН в области народонаселения предоставил гуманитарную помощь женщинам, пострадавшим от наводнения в Монголии