В Москве за сутки выпало около половины месячной нормы осадков

В течение суток в Московском регионе выпало около половины месячной нормы осадков. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя погодного центра «Фобос».

«В столичном регионе выпало 47% месячной нормы осадков», — сообщил он.

При этом месячная норма осадков в июле составляет 94 мм. Рекордное количество осадков за сутки в июле выпало в 1981 году — 62 мм.

«В Москве уже практически исчерпан месячный лимит июля по небесной влаге, выпало 97% осадков», — отметил синоптик.

По его словам, больше осадков до конца месяца не ожидается.

Ранее сообщалось, что погода в Москве 28 июля стала самой жаркой с начала года.