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В Москве за сутки выпало около половины месячной нормы осадков
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В Москве за сутки выпало около половины месячной нормы осадков 

RT на русском 1 час назад
В течение суток в Московском регионе выпало около половины месячной нормы осадков. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя погодного центра «Фобос».
«В столичном регионе выпало 47% месячной нормы осадков», — сообщил он.
При этом месячная норма осадков в июле составляет 94 мм. Рекордное количество осадков за сутки в июле выпало в 1981 году — 62 мм.
«В Москве уже практически исчерпан месячный лимит июля по небесной влаге, выпало 97% осадков», — отметил синоптик.
По его словам, больше осадков до конца месяца не ожидается.
Ранее сообщалось, что погода в Москве 28 июля стала самой жаркой с начала года.
RT на русском: последние новости
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