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Крупный град выпал в микрорайоне Климовск Подольска
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Крупный град выпал в микрорайоне Климовск Подольска 

Газета.Ru 1 час назад
В подмосковном Подольске в микрорайоне Климовск в субботу около 17 часов выпал крупный град, сообщил свидетель происшествия, передает РИАМО.
В субботу в Подольске был сильный ураганный ветер, дождь, град. Стихия повалила деревья, щиты вдоль дорог, мачты освещения. В некоторых домах возникали перебои с электричеством.
"В микрорайоне Климовск на Весенней выпал крупный град размером с рублевую монету. Его было достаточно много, он покрыл траву", — сказал свидетель.
По словам мужчины, град быстро растаял.
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