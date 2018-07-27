МЧС предостерегает: в регионе ожидается тропическая жара 30-32°С

МЧС предостерегает: в регионе ожидается тропическая жара 30-32°СПо сообщению МЧС и данными ФГБУ «Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», на регион надвигается неблагоприятное метеоявление — жара 30-32°С.

С 18 часов 26 июля 2018 г. до 18 часов 27 июля 2018 г. ожидается переменная облачность. Днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 17-22°С, днем 28-33°С.

Лесопожарная обстановка.