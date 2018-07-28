Верхний Тагил остался без света после удара молнии в главный трансформатор

Сегодня в Верхнем Тагиле во всем городе пропало электричество. Как говорят местные жители, они сразу же начали звонить на электростанцию, и там им сообщили, что молния ударила в главный трансформатор.

— Город в 13 тысяч жителей сидит без света! — рассказал читатель E1.RU. — Электричество обещают восстановить к утру в лучшем случае, либо к обеду воскресенья.

В диспетчерской Кировоградского городского округа сообщили, что в данный момент не могут связаться с электростанцией из-за отсутствия электричества. Но добавили, что вероятнее всего, авария на самом деле произошла из-за удара молнии.