Верхний Тагил остался без света после удара молнии в главный трансформатор 

Сегодня в Верхнем Тагиле во всем городе пропало электричество. Как говорят местные жители, они сразу же начали звонить на электростанцию, и там им сообщили, что молния ударила в главный трансформатор.
— Город в 13 тысяч жителей сидит без света! — рассказал читатель E1.RU. — Электричество обещают восстановить к утру в лучшем случае, либо к обеду воскресенья.
В диспетчерской Кировоградского городского округа сообщили, что в данный момент не могут связаться с электростанцией из-за отсутствия электричества. Но добавили, что вероятнее всего, авария на самом деле произошла из-за удара молнии.
Уральские синоптики предупредили о резкой перемене погоды в регионе. В Свердловской области вечером 28 и 29 июля ожидаются дожди с градом, сильный ветер (до 25 м/с), а также грозы.