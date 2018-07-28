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Дождь продолжит идти в столице до конца субботы
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Дождь продолжит идти в столице до конца субботы 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Ливень, гроза и шквалистое усиление ветра до 15–20 метров в секунду ожидаются местами в столице с 20:00 до конца суток 28 июля, предупреждает МЧС.
В ведомстве рекомендуют водителям припарковаться на время дождя. Грозы резко ухудшают видимость на дороге, а вспышки молний могут ослепить и спровоцировать ДТП.
Во время грозы нельзя находиться у водоемов. При сильном ветре следует по возможности переждать непогоду в капитальном строении.
Пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Не стоит укрываться под деревьями.
Ранее сообщалось, что суббота стала самым жарким днем с начала года. К 16:00 на метеостанции ВДНХ была зафиксирована температура +30,7 градуса.
По прогнозам синоптиков, аномально жаркая погода продержится всю первую неделю августа.
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Суббота стала самым жарким днем с начала года Синоптики рассказали о погоде на первую неделю августа Аномальная жара и небольшой дождь ожидают москвичей в субботу
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