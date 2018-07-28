Настоящий тропический шторм: опубликованы первые кадры непогоды в Москве

Интернет-пользователи активно делятся в соцсетях кадрами аномальной погоды, накрывшей Москву

В субботу 28 июля 30-градусную жару в Москве сменил сильнейший шторм.

Со второй половины дня начала портиться погода: начиная приблизительно с 18:00 по московскому времени, в регионе резко потемнело, небо затянулось тучами, усилился ветер. Вскоре полил сильный дождь с градом.

Ливень затопил улицы и тротуары, а проезжие части превратились в реки. Пользователи Сети активно делятся кадрами в своих социальных сетях.

По прогнозам синоптиков, шторм прекратиться к концу дня.

Напомним, 28 июля в Москве и Московской области объявили о резком ухудшении погодных условий. Ожидается как минимум две волны мощных гроз, ливней.