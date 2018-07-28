Устрашающий гром и молнии: ливень накрыл Москву и Московскую область 

В Новой Москве, в Троицком административном округе, резко потемнело и начался сильнейший ливень.
Сильнейший ливень обрушился на Москву и Подмосковье в субботу, 28 июля. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях.
Проливной дождь практически затопил Троицкий административный округ.
Местные водоемы и пруды выходят из берегов, затоплены дороги и тротуары.
Ранее сообщалось, что 28 июля в Москве и Московской области объявили о резком ухудшении погодных условий. В этот день в вечернее время ожидается как минимум две волны мощных гроз, ливней, причем сопровождаемых градом и шквалистым усилением ветра.
МЧС уже предупредило об опасности выходить на улицу и посоветовало по возможности оставаться в помещении во время непогоды.