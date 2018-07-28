Устрашающий гром и молнии: ливень накрыл Москву и Московскую область

В Новой Москве , в Троицком административном округе, резко потемнело и начался сильнейший ливень.

Сильнейший ливень обрушился на Москву и Подмосковье в субботу, 28 июля. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях.

Проливной дождь практически затопил Троицкий административный округ.

Местные водоемы и пруды выходят из берегов, затоплены дороги и тротуары.

Ранее сообщалось, что 28 июля в Москве и Московской области объявили о резком ухудшении погодных условий. В этот день в вечернее время ожидается как минимум две волны мощных гроз, ливней, причем сопровождаемых градом и шквалистым усилением ветра.