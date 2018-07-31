Жара возвращается в Москву

В Москву приходит 30-градусная жара

России наступает кульминация лета, сообщают синоптики. В европейской части и южных регионах страны на неделе установится сухая погода с температурой выше +30 °С, а на севере стоит ожидать и вовсе аномальной жары. Синоптики отмечают, что эта неделя заключительная, когда ещё можно покупаться и позагорать. Температура воды в реках Подмосковья достигает +21…24°С. Уже с середины августа летнее тепло уйдёт из центральной России.

Европейскую часть России в ближайшую неделю ожидает сильная жара. Днём в Москве столбики термометров поднимутся выше 30 градусов, однако по ночам термометры будут опускаться даже ниже нынешних показателей.

При этом погода будет сухой и ясной, рассказал в беседе с RT сказал ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков.

«Во второй половине этой недели она (температура. — RT) приблизится опять к +30 °С и даже немного превысит эту отметку. При этом характер погоды не изменится, она останется антициклональной, малооблачной и оптимальной для «макушки» лета, а именно такой климатический период наступает, он приходится на конец июля — начало августа», — отметил эксперт.

При этом Старков добавил, что существует некоторый «потенциал» для повышения температуры. Метеоролог отмечает, что за летний сезон было «три дня с 30-градусной жарой, а в среднем таких дней бывает до пяти».

При этом жара в Москве будет переноситься жителями достаточно легко, отметил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец

«Сегодня у нас «макушка» лета, в Москве должен быть самый тёплый день в году, после чего лето идёт на постепенное угасание, вся неделя, в будни, будет определяться влиянием скандинавского антициклона. Будет солнечная погода без осадков. Сегодня ожидается +25…+27 °С. В ближайшие дни: в среду, четверг, пятницу днём до +27…+30°С. Это последний раз, когда столбики термометра могут коснуться тридцатиградусной высоты, это не экстремально жарко, влажность низкая. Москвичи будут переносить довольно легко, в отличие от предыдущей недели. Ночами: от +10 до +15°С. В воскресенье активизируется циклоническая деятельность, будет тепло, в районе +25…+28°С. Могут быть локальные небольшие дожди с грозами», — подчеркнул он.

Синоптик отметил, что август будет тёплым, но температура всё равно будет снижаться.

«На следующей неделе солнце будет ниже и ниже, август будет тёплым, но это уже не летняя температура. Ожидается +20…+25°С. Ночью уже прохладно, будут наблюдаться очаги туманов. Эта неделя заключительная, когда ещё можно покупаться, позагорать. Дальше тоже можно, но это уже не летнее тепло», — заключил Тишковец.

Схожая погода будет и на всём северо — западе европейской части России, отметил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков . По его словам, в регионе до выходных установится малооблачная погода.

«В европейской части России по северо-западу установился антициклон, который на Москву начинает оказывать влияние. Вся облачность ушла на запад, юго-запад. У нас малооблачная погода остается до выходных, без осадков. Сначала температура упала до комфортной. Ночные температуры составят +15…17°С, к выходным +18…20°С. Дневные температуры сегодня +24…26°С, завтра потепление +25..27°С, дальше повышение — 1 августа +28…30°С, в пятницу также», — сообщил он в беседе с RT.

При этом, по прогнозу синоптиков, в субботу и воскресенье возможны кратковременные дожди.

В Московской области температура будет ниже столичной на 2-3°С. При этом, по данным Гидрометцентра России, температура воды в реках региона составит +21…24°С. По мнению синоптиков, наступила кульминация лета. В своём сообщении на официальной странице в Facebook они также призывают жителей столичного региона отдохнуть на пляжах.

В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях Гидрометцентр России также прогнозирует высокую температуру около +24..29°С, а местами и до 32°С.

При этом в Карелии Калининградской области в ближайшие три дня жара достигнет аномальных показателей, отмечают синоптики. Температура поднимется выше нормы на 7 — 10 градусов и составит +25…28°С. Жара пришла в эти регионы с Каспийского моря, Кавказа и южных регионов России.

Кульминация сезона

Для самих южных регионов в течение недели будет характерно отсутствие осадков и высокая температура.

«Южный федеральный округ, Северо-Кавказский округ — температуры высокие. На сегодня и до 1 августа в Калмыкии до +42 °С днём, Ставропольский край — до + 40°С, Кабардино-Балкария, Осетия до +38°С», — сказал Цыганков.

А вот Урал ждёт похолодание. Синоптики отмечают, что в первую половину недели ожидается регион ждут грозы и даже местами может пройти град. На территории Свердловской области следует ожидать +20..25°С, а в Челябинской +19..27°С.