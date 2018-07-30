Жара возвращается в Москву, но будет комфортно?

Столбики термометров в столичном регионе могут снова достичь 30-градусной отметки на этой неделе — 2-3 августа. Однако, по мнению ряда синоптиков, повторения духоты прошлой не будет: условия смягчит сухая погода. Подробнее об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец

Евгений Тишковец ведущий специалист центра погоды «Фобос» «В предстоящую неделю погода на большей части европейской территории России , в том числе и в столичном регионе заслуживает всяких похвал. Дело в том, что в атмосфере сейчас набирает мощь „скандинавец“, это такой гигантский антициклон, причем Москва окажется в ближайшие дни практически в самом сердце этого барического купола. Соответственно, нас ждут погожие, комфортные летние деньки. Сегодня повеяло даже прохладой, температурный фон из зоны дискомфорта вернулся в свое климатическое русло — плюс 23-25 градусов в середине дня в столице нашей родины. В последующем ночные температуры будут колебаться в среднем от 10 до 15 градусов с небольшими вариациями. Днем — 23-28 градусов, а вот во второй половине недели температура в дневные часы повысится до 25-30 градусов. В отдельные дни, где-то в четверг и пятницу, может быть, столбики термометров как раз будут колебаться около 30-градусной отметки. Тем не менее, честно говоря, при такой достаточно низкой влажности такой температурный фон вряд ли можно называть экстремальным. Он, конечно, выше положенной, но не будет так дискомфортно, как было в минувшую неделю».

В то же время в столичном метеобюро считают, что дискомфорт все-таки возникнет, поскольку практически не будет ветра.