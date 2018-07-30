Ещё
Жара возвращается в Москву, но будет комфортно?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"46 ударов": Как сестры расправились с отцом в Москве
"46 ударов": Как сестры расправились с отцом в Москве

Жара возвращается в Москву, но будет комфортно? 

BFM.RU 1 час назад
Фото: BFM.RU
Столбики термометров в столичном регионе могут снова достичь 30-градусной отметки на этой неделе — 2-3 августа. Однако, по мнению ряда синоптиков, повторения духоты прошлой не будет: условия смягчит сухая погода. Подробнее об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец:
Евгений Тишковец ведущий специалист центра погоды «Фобос» «В предстоящую неделю погода на большей части европейской территории России, в том числе и в столичном регионе заслуживает всяких похвал. Дело в том, что в атмосфере сейчас набирает мощь „скандинавец“, это такой гигантский антициклон, причем Москва окажется в ближайшие дни практически в самом сердце этого барического купола. Соответственно, нас ждут погожие, комфортные летние деньки. Сегодня повеяло даже прохладой, температурный фон из зоны дискомфорта вернулся в свое климатическое русло — плюс 23-25 градусов в середине дня в столице нашей родины. В последующем ночные температуры будут колебаться в среднем от 10 до 15 градусов с небольшими вариациями. Днем — 23-28 градусов, а вот во второй половине недели температура в дневные часы повысится до 25-30 градусов. В отдельные дни, где-то в четверг и пятницу, может быть, столбики термометров как раз будут колебаться около 30-градусной отметки. Тем не менее, честно говоря, при такой достаточно низкой влажности такой температурный фон вряд ли можно называть экстремальным. Он, конечно, выше положенной, но не будет так дискомфортно, как было в минувшую неделю».
В то же время в столичном метеобюро считают, что дискомфорт все-таки возникнет, поскольку практически не будет ветра.
BFM.RU: последние новости
Эксперты ВОЗ дали совет, как в доме спастись от жары В Москву возвращается летний зной Средняя температура к концу века может повыситься на 8 градусов, уровень океана — подняться на 30 метров
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве169
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле312
Пока вы спали: Авиаотрасли грозит хаос27
Опубликован финальный доклад о MH37011
Пресс-секретарь Кобзона рассказал о состоянии артиста28
Видео
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
00:33
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве
Происшествия
00:44
Крымский мост покорил сердца украинцев
Украина В мире
01:22
Москвичам пообещали сильный ветер
Общество Новости Москвы
02:29
Опубликован финальный доклад о MH370
Происшествия
02:18
Пуск «Криптона» с Су-34 попал на видео
Армия Оружие
01:49
Смена власти в Пакистане хороша для российского оружия
Оружие Азия
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
02:34
Россия отказалась от «Русланов»
Наука и техника
00:41
Появилось видео смертоносного пожара в Сочи
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение