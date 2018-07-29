Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующую неделю

С каждым днем центр антициклона будет приближаться.

Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал «Вечерней Москве» о погоде в Москве на предстоящую неделю.

— Горожан ждет превосходная погода после вчерашних ливней, когда местами в столичном регионе выпала почти половина месячной нормы осадков. В воскресенье, 29 июля, ситуация стабилизируется, сказывается влияние скандинавского антициклона. Поэтому в Москве ожидается переменная облачность без существенных осадков. Воздух прогреется до плюс 26 градусов, — отметил Евгений Тишковец.

Он также сообщил, что хорошая погода порадует горожан на протяжении всей недели.

— С каждым днем центр антициклона будет приближаться к нам, и Москва окажется в сердце барического максимума этого купола, который будет оберегать столицу от ненастья. Много солнца, малая облачность и почти штилевой ветер слабых переменных направлений ожидают горожан. Ночью температура в среднем будет колебаться от 10 до 15 градусов тепла, днем в первой половине недели плюс 22-27 градусов тепла, во второй — плюс 25-30, — резюмировал Евгений Тишковец.