Синоптики предупредили москвичей о начале угасания лета со следующей недели

Текущая неделя будет последней жаркой неделей этого года в столичном регионе, со следующей начнется постепенное угасание сезона. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сегодня в Московском регионе 25-27 градусов, завтра — 27-29 градусов, а в четверг-пятницу — 28-30 градусов. И это последний раз, когда мы коснемся верхней черточкой этого диапазона под 30 градусов. Солнце становится все ниже и ниже, и вот эта неделя по сути последняя по-настоящему летняя, хорошая, жаркая, больше таких температур уже не будет. Конечно, на следующей неделе все равно тепло, 20-25 градусов, но и вода начнет постепенно остывать, и будет ощущаться, что это уже не такое, прямо скажем, очень-очень комфортное тепло. Поэтому со следующей недели в Москве начнется угасание лета», — сказал Е. Тишковец.

В то же время он отметил, что даже при 30-градусных отметках на этой неделе не будет экстремальной жары и духоты: из-за соответствующего уровня влажности такие температуры будет переносить не сложно. В выходные же столбики термометров, по словам синоптика, слегка опустятся — до 25-27 градусов, и впервые на неделе выпадут осадки, но они будут в виде не повсеместных, локальных дождей.

«А, соответственно, до конца будней недели солнце и никаких осадков: скандинавский антициклон», — заключил представитель центра погоды «Фобос».