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Появилось видео урагана на юге Ленобласти и Петербурга
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Появилось видео урагана на юге Ленобласти и Петербурга 

Ivyborg.ru 48 минут назад
Фото: Ivyborg.ru
Штормовой ветер и ливень обрушились на южные районы Ленобласти и Петербурга вечером 28 июля.
СМИ публиковали видео ураганного ветра, который в считанные секунды налетел на южные районы города, застав врасплох петербуржцев. Однако буря длилась не долго: в течение десяти минут ветер стих, а небо прояснилось.
Но непогода оставила разрушительные последствия: во дворах и на улицах повалены деревья и оторваны плохо закрепленные конструкции. Деревья вырвало под самый корень и обрушило на припаркованные автомобили.
По данным Гидрометцентра, сегодня в Ленобласти и Петербурге температура воздуха поднялась до +29 градусов. Такая погода сохранится всю следующую неделю.
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