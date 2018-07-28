Появилось видео урагана на юге Ленобласти и Петербурга

Штормовой ветер и ливень обрушились на южные районы Ленобласти Петербурга вечером 28 июля.

СМИ публиковали видео ураганного ветра, который в считанные секунды налетел на южные районы города, застав врасплох петербуржцев. Однако буря длилась не долго: в течение десяти минут ветер стих, а небо прояснилось.

Но непогода оставила разрушительные последствия: во дворах и на улицах повалены деревья и оторваны плохо закрепленные конструкции. Деревья вырвало под самый корень и обрушило на припаркованные автомобили.

По данным Гидрометцентра, сегодня в Ленобласти и Петербурге температура воздуха поднялась до +29 градусов. Такая погода сохранится всю следующую неделю.