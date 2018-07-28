Ещё
В Москве зафиксирован самый жаркий день с начала года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве зафиксирован самый жаркий день с начала года 

Газета.Ru 38 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Суббота, 28 июля, стала самым жарким днем с начала 2018 года, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр России.
Так, на метеостанции ВДНХ в 16.00 была зафиксирована температура плюс 30,7 градусов.
Предыдущий тепловой рекорд был зафиксирован 30 июня: тогда на метеостанции по адресу: ул. Киевская, д. 7 по состоянию на 14:30 была зафиксирована температура плюс 30,6 градусов.
Ранее московское управление МЧС экстренно предупредило жителей и гостей столицы о жаре.
В МЧС призвали горожан соблюдать меры предосторожности, пить больше воды и не находиться долго на солнце.
Газета.Ru: последние новости
Жаркая погода в России продержится всю неделю В Японии отменены более 150 авиарейсов из-за тайфуна "Джондари" В Кисловодске объявили режим ЧС из-за непогоды
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер избитый пьяными гаишниками россиянин143
Голодные бойцы ВСУ перестали подчиняться приказам266
В Госдуме обрадовали россиян174
Лавров ответил на требование Армении213
Решена судьба визовых центров в России35
Видео
00:58
Лавров ответил на требование Армении
Политика Кавказ
19:05
Хачатурову должны найти замену
Статьи Кавказ
02:48
Голодные бойцы ВСУ перестали подчиняться приказам
Армия В мире
02:29
Путин стал «новым американским президентом»
США В мире
00:33
Решена судьба визовых центров в России
Путешествия Статьи
02:11
Скандал с госизменой в России получил развитие
Происшествия Другое
00:58
«Сверг строй Армении»: за что арестовали экс-президента
В мире Статьи
02:57
«Это чудовищное преступление»
Происшествия Статьи
00:52
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением
Экономика Личный счет
00:56
«Сидит и пьет кофе»: что случилось с Кобзоном
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение