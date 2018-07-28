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Экстренное предупреждение: гроза, ливни, град и ветер ожидаются в Нижегородской области
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Экстренное предупреждение: гроза, ливни, град и ветер ожидаются в Нижегородской области 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует населению:
Во время града по возможности не выходите из дома, находясь в помещении, держитесь как можно дальше от окон.
Держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций, не паркуйте вблизи них свои автомобили.
Если вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва.
Без особой необходимости не выезжайте на личном транспорте.
Управляя транспортным средством, снизьте скорость, так как ухудшается видимость, размягчаются и размываются обочины и грунтовые дороги, повышается скользкость дороги, обуславливая заносы и скольжение.
Если сильный порывистый ветер застал вас на улице, старайтесь укрыться в ближайшем здании, держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев, легких построек и слабоукрепленных конструкций, а также не оставляйте вблизи них свои автомобили.
Во время грозы не прячьтесь под высокими деревьями (особенно одинокими), держитесь подальше от высоких металлических конструкций, постарайтесь как можно скорее укрыться в магазине или жилом доме.
Сотовый телефон при нахождении на улице лучше отключить.
Во время грозы нельзя купаться в водоемах, не следует бегать, ездить на велосипеде, мотоцикле.
Во время грозы рекомендуется отключить в доме все бытовые и электроприборы, радио, не пользуйтесь обычным и сотовым телефонами.
На случай отключения электроэнергии в доме используйте в качестве источника света электрические фонари, будьте максимально осторожными в обращении с открытым огнем.
Подробнее о погоде на выходные можно прочитать здесь.
nn.ru: последние новости
Прогноз погоды. Жара надвигается Прогноз погоды. Сильный ветер прогонит жару Будет еще жарче. Столбики термометров достигнут отметки 35°С в Нижегородской области
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