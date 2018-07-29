Сильный ливень затопил улицы Челябинска

У автомобилистов возникают трудности с проездом на главных улицах столицы Южного Урала Очевидцы сообщают о потопах на проспекте Ленина, улицам Чичерина, Братьев Кашириных и Солнечной, а так же по Копейскому шоссе. Основной удар пришелся на пересечение улицы Бейвеля и Скульптора Головницкого. Вода практически доходит до фар автомобилей. Напомним, по данным гидрометцентра сильные дожди и грозы будут наблюдаться в области 29 и 30 июля. В регион объявлено экстренное предупреждение. Следите за главными новостями региона на нашей странице в Вконтакте и в Facebook

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