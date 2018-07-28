Синоптики рассказали, какая погода будет в Петербурге в августе

Метеоролог Юрий Куткевич рассказывает, что теплая погода в Петербурге будет сохраняться до конца июля и в первую неделю августа. Затем жара будет сопровождаться короткими ливнями, а после 5-7 августа пойдет на спад.

Уже 8 августа среднесуточная температура в городе опустится до 16 градусов и будет сохраняться до конца лета. Ветер сменится на северо-западный, временами будет достигать 15-15 метров в секунду.

По словам синоптиков, погода в июле не была аномальной. Такие жаркие температуры вполне типичны для летнего сезона.

Пока в Петербурге сохраняется жара, посмотрите обновленный список водоемов Ленобласти , в которых можно купаться.

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