Грозы, ливни и град обещают в Нижегородской области

Грозы, ливни и град обещают синоптики в Нижегородской области 28 июля, в субботу веечром, и утром следующего дня.

Об этом агентству новостей Newsroom24 сообщили в Центре Управления в кризисных ситуациях регионального управления МЧС , где ссылаются на поступивший в ведомство прогноз Верхне-Волжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

Ухудшение погоды будет сопровождаться усилением северо-восточного ветра, порывы которого могут достигать 13-18 метров в секунду.

Неблагоприятные погодные условия могут привести к обрыву линий электропередач и связи, а также нарушениям в работе объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Также возможно увеличение количества дорожно-транспортных происшествий.

Нижегородцам, попавшим в грозу на улице, рекомендуют держаться в стороне от деревьев и отключить мобильные телефоны.