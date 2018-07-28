Ещё
Грозы, ливни и град обещают в Нижегородской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Грозы, ливни и град обещают в Нижегородской области 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Грозы, ливни и град обещают синоптики в Нижегородской области 28 июля, в субботу веечром, и утром следующего дня.
Об этом агентству новостей Newsroom24 сообщили в Центре Управления в кризисных ситуациях регионального управления МЧС, где ссылаются на поступивший в ведомство прогноз Верхне-Волжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Ухудшение погоды будет сопровождаться усилением северо-восточного ветра, порывы которого могут достигать 13-18 метров в секунду.
Неблагоприятные погодные условия могут привести к обрыву линий электропередач и связи, а также нарушениям в работе объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Также возможно увеличение количества дорожно-транспортных происшествий.
Нижегородцам, попавшим в грозу на улице, рекомендуют держаться в стороне от деревьев и отключить мобильные телефоны.
Newsroom24: последние новости
Жара усилится до 35° в Нижегородской области 27 июля Похолодание ожидается в Нижнем Новгороде 29 июля Кратковременные дожди пройдут в Нижнем Новгороде в выходные
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер избитый пьяными гаишниками россиянин143
Голодные бойцы ВСУ перестали подчиняться приказам266
В Госдуме обрадовали россиян174
Лавров ответил на требование Армении213
Решена судьба визовых центров в России35
Видео
00:58
Лавров ответил на требование Армении
Политика Кавказ
19:05
Хачатурову должны найти замену
Статьи Кавказ
02:48
Голодные бойцы ВСУ перестали подчиняться приказам
Армия В мире
02:29
Путин стал «новым американским президентом»
США В мире
00:33
Решена судьба визовых центров в России
Путешествия Статьи
02:11
Скандал с госизменой в России получил развитие
Происшествия Другое
00:58
«Сверг строй Армении»: за что арестовали экс-президента
В мире Статьи
02:57
«Это чудовищное преступление»
Происшествия Статьи
00:52
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением
Экономика Личный счет
00:56
«Сидит и пьет кофе»: что случилось с Кобзоном
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение