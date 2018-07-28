Вечером столицу ожидает град и резкое усиление ветра

Вечером 28 июля в Москве ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду, гроза и проливной дождь с градом. По информации Росгидромета, кратковременное ухудшение погодных условий в столице начнется уже в ближайшие часы.

Похожая ситуация сегодня будет наблюдаться и в Подмосковном регионе.

Управление МЧС рекомендует жителям по возможности избегать нахождения на улице, обходить стороной и не парковать машины в районе деревьев. Дома перед наступлением стихии следует закрыть окна и форточки, а также убрать вещи с открытых балконов, сообщает ТАСС

Как стало известно ранее, несмотря на кратковременные ухудшения, на следующей неделе регионы Центральной России ожидает жаркая солнечная погода. Аналогичные метеорологические условия будут наблюдаться и на североевропейской части страны.

По информации научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в целом среднесуточная температура в августе будет держатся на уровне выше нормы.