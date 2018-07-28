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Москвичам предрекли бурю
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Москвичам предрекли бурю 

Мослента 2 часа назад
Град и сильный дождь обрушатся на Москву и Подмосковье вечером в субботу, 28 июля. Об этом сообщается на сайте столичного главка МЧС.
«По информации Росгидромет с 16:00 до 22:00 часов 28 июля местами в Москве ожидается сильный дождь, гроза, град, при грозе усиление ветра 15-20 метров в секунду», — отмечается в сообщении.
Жителям рекомендуют по возможности переждать непогоду в капитальном строении. «Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями», — призвали в МЧС. Также следует избегать нахождения во время грозы близ водоемов.
Автовладельцам, которых непогода застанет за рулем, советуют припарковаться вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
Ранее синоптики прогнозировали, что в столичный регион придет затяжная 30-градусная жара. По их словам, это будет самый продолжительный знойный период в году.
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