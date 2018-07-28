На Москву обрушился сильный ливень

На юге Москвы начался сильный ливень

"Очень много осадков, по крайней мере то, что я своими глазами наблюдаю на юге Москвы — дождь льет стеной, воды много", — сказал он.

Синоптик отметил, что дождь, чем южнее, тем интенсивнее, северную часть региона, по его словам, ливень может не застать. "Основная масса по югу. По югу области вообще град, мне люди присылают реальные фотографии", — добавил он.

Также свидетелями сильного ливня стали и корреспонденты РИА Новости.

Ранее сообщалось, что суббота может стать самым жарким днем с начала года.