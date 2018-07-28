Москвичей предупредили о сильном дожде, граде, грозе и усилении ветра

В самое ближайшее время в российской столице ожидается дождь, гроза, град и усиление ветра до 20 метров в секунду.

Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на московский Главк МЧС РФ, согласно информации Росгидромета , с 16:00 мск до 22:00 28 июля в Москве ожидаются грозовые ливневые дожди, переходящие в град.

В настоящее время в Москве сохраняется сильная жара. Воздух уже прогрелся до 32 градусов выше нуля.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от зноя. В частности, рекомендуется ограничить пребывание на улице в пик жары и снизить до минимума физические нагрузки.

Кроме того, специалисты ведомства советуют заменить мясо рыбой и морепродуктами, употреблять большое количество фруктов и овощей для поддержания иммунитета, а также соблюдать питьевой режим. Помимо этого, в течении дня рекомендуется принимать душ с прохладной водой.

Купание и водные процедуры на открытом воздухе проводить только в местах, отведенных и оборудованных для этих целей, с соблюдением правил организации купания.