Ещё
На Москву идет гроза
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гроза и шквалистый ветер обрушатся на Москву в субботу 

РИАМО 27 минут назад
Фото: riamo.ru
Жителей и гостей столицы предупредили о сильном дожде, грозе, граде и усилении ветра во второй половине дня в субботу, горожан призвали соблюдать меры предосторожности, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.
«По информации Росгидромета, с 16:00 до 22:00 часов 28 июля местами в Москве ожидаются сильный дождь, гроза, град, при грозе усиление ветра 15-20 метров в секунду», — говорится в сообщении.
Грозы резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП — во время непогоды автомобилистов призвали прекратить движение и припарковаться. Во время грозы также нельзя находиться у водоемов, рыбачить.
Жителям и гостям столицы также порекомендовали переждать непогоду в капитальном строении, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
Ранее ГУ МЧС России по Москве объявило экстренное предупреждение из-за жары на субботу. Жителям рекомендовали быть осторожными и пить больше воды.
РИАМО: последние новости
Суббота станет самым жарким днем нынешнего лета в Москве Жители Московского региона не смогут увидеть полное лунное затмение из‑за облаков В день полуфинала ЧМ в Москве установится теплая погода с кратковременными дождями
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это чудовищное преступление»56
Мигранты неожиданно высадились на нудистском пляже17
В Госдуме обрадовали россиян150
Зачем Армения пошла на резко антироссийский шаг566
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением65
Видео
00:58
Лавров ответил на требование Армении
Политика Кавказ
02:11
Скандал с госизменой в России получил развитие
Происшествия Другое
00:58
«Сверг строй Армении»: за что арестовали экс-президента
В мире Статьи
02:57
«Это чудовищное преступление»
Происшествия Статьи
00:52
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением
Экономика Личный счет
00:56
«Сидит и пьет кофе»: что случилось с Кобзоном
Шоу-бизнес Статьи
01:32
Мигранты высадились на нудистском пляже и разбежались
В мире
03:05
Путин присоединился к крестному ходу
Общество
01:12
РФ анонсировала новое стратегическое вооружение
Армия Войска
01:32
Бегство нелегалов после прибытия в Европу попало на видео
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение