Ливень, ураганный ветер и град обрушились на Челябинскую область 

Видимость снижалась почти до нуля, буря ломала деревья и срывала крыши. Пострадала кровля одной из поликлиник Миасса. Водителям приходилось по колено в воде выталкивать из огромных луж свои автомобили. Соответсвующие снимки местные жители выкладывают в сеть, сообщает новостной сайт СМИ2. По словам очевидцев, на некоторых улицах пешеходы пересекали проезжую часть чуть ли не вплавь. Похожая ситуация была и в других населенных пунктах области. Без электричества после грозы остались жители нескольких поселков. В Челябинске подтопило улицы — вода залила и тротуары, и подземные переходы.