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Ливень, ураганный ветер и град обрушились на Челябинскую область
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Ливень, ураганный ветер и град обрушились на Челябинскую область 

Авторадио 2 часа назад
Фото: РИА "Новый День"
Видимость снижалась почти до нуля, буря ломала деревья и срывала крыши. Пострадала кровля одной из поликлиник Миасса. Водителям приходилось по колено в воде выталкивать из огромных луж свои автомобили. Соответсвующие снимки местные жители выкладывают в сеть, сообщает новостной сайт СМИ2. По словам очевидцев, на некоторых улицах пешеходы пересекали проезжую часть чуть ли не вплавь. Похожая ситуация была и в других населенных пунктах области. Без электричества после грозы остались жители нескольких поселков. В Челябинске подтопило улицы — вода залила и тротуары, и подземные переходы.
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