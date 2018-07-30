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Грозы и ливни с ветром продолжатся в Челябинской области 30 июля
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Грозы и ливни с ветром продолжатся в Челябинской области 30 июля 

АиФ 29 минут назад
Фото: АиФ
Грозы, град и очень сильные дожди с ветром до 20 м/с продолжат бушевать в Челябинской области 30 июля, сообщают в пресс-центре регионального ГУ МЧС.
В ведомстве напоминают жителям региона о мерах предосторожности при ухудшении погоды. В условиях сильного ветра южноуральцам рекомендуют на улице держаться подальше от деревьев, линий электропередач и шатких конструкций. Во время ливня и грозы лучше отказаться от поездок на автомобиле, пешеходам не следует спускаться в подземные переходы.
Напомним, грозовой фронт накрыл Челябинскую область 29 июля. В нескольких городах региона улицы оказались буквально затоплены. Жители Челябинска в социальных сетях делились снимками и видеозаписями, на которых было видно, что автомобили фактически плавали по дорогам, преодолевая глубокие лужи.
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