Синоптики предупреждают оренбуржцев о сильном ветре и грозе

Начало недели в Оренбуржье будет отмечено высокими температурами и усилением ветра. Об этом предупреждают в ГУ МЧС России по Оренбургской области . По данным синоптиков, днем 30 июля температура воздуха по области составит + 30 до +33°С, в Оренбурге столбики термометров остановятся на отметке +29 до +31°С.

Кроме того, в понедельник в регионе ожидается гроза и усиление ветра с порывами до 14-19 м/с.

Напомним, из-за высоких температур в Оренбуржье сохраняется пожарная опасность повышенного 4 класса.