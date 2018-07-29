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Синоптики предупреждают оренбуржцев о сильном ветре и грозе
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Синоптики предупреждают оренбуржцев о сильном ветре и грозе 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Начало недели в Оренбуржье будет отмечено высокими температурами и усилением ветра. Об этом предупреждают в ГУ МЧС России по Оренбургской области. По данным синоптиков, днем 30 июля температура воздуха по области составит + 30 до +33°С, в Оренбурге столбики термометров остановятся на отметке +29 до +31°С.
Кроме того, в понедельник в регионе ожидается гроза и усиление ветра с порывами до 14-19 м/с.
Напомним, из-за высоких температур в Оренбуржье сохраняется пожарная опасность повышенного 4 класса.
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