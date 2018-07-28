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МЧС предупреждает: в Оренбуржье в воскресенье будут жара +35° и гроза
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МЧС предупреждает: в Оренбуржье в воскресенье будут жара +35° и гроза 

АиФ-Оренбург 37 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбуржье установилась аномальная жара.
ГУ МЧС региона предупреждает оренбуржцев о неблагоприятных погодных явлениях в ближайшие сутки. 29 июля, днем местами по Оренбуржью температура воздуха достигнет + 33, +35. Также пройдет гроза.
Сотрудники управления просят оренбуржцев соблюдать правила безопасности в плохую погоду. В жару нужно пить больше жидкости, чаще купаться или принимать прохладный душ, стоит ограничить физические нагрузки. Лучше лишний раз не выходить на улицу, тем более без головных уборов и солнцезащитных очков.
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