МЧС предупреждает: в Оренбуржье в воскресенье будут жара +35° и гроза

В Оренбуржье установилась аномальная жара.

ГУ МЧС региона предупреждает оренбуржцев о неблагоприятных погодных явлениях в ближайшие сутки. 29 июля, днем местами по Оренбуржью температура воздуха достигнет + 33, +35. Также пройдет гроза.

Сотрудники управления просят оренбуржцев соблюдать правила безопасности в плохую погоду. В жару нужно пить больше жидкости, чаще купаться или принимать прохладный душ, стоит ограничить физические нагрузки. Лучше лишний раз не выходить на улицу, тем более без головных уборов и солнцезащитных очков.