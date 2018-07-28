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Москва пережила самый жаркий день
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Суббота стала самым жарким днем с начала года 

Москва24 38 минут назад
Фото: Портал мэра и правительства Москвы
Суббота, 28 июля, стала самым жарким днем с начала года, сообщает Гидрометцентр России.
К 16:00 на метеостанции ВДНХ была зафиксирована температура +30,7 градуса.
Предыдущий рекорд принадлежал 30 июня. Тогда на метеостанции на Киевской улице к 14:30 была зафиксирована температура +30,6 градуса.
Вместе с тем, в ближайшие часы в Москве ожидается сильный дождь, гроза и град и усиление ветра 15-20 метров в секунду.
По данным метеорологов, аномально жаркая погода, которая установилась в последние дни, продержится всю первую неделю августа.
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Аномальная жара и небольшой дождь ожидают москвичей в субботу Синоптики рассказали о погоде на первую неделю августа В Подмосковье в ближайшие часы начнется ливень с грозой
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