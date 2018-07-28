В Крыму предупредили о возможном подъеме уровня воды в реках

СИМФЕРОПОЛЬ , 28 июл — РИА Новости Крым . В Крыму в ближайшее время возможен подъем уровня воды в реках и существует угроза образования селей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

"По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во второй половине суток 28 июля и в течение суток 29 июля на отдельных реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м. В селевых бассейнах малых рек угроза формирования селей", — рассказали в ведомстве.

Ранее синоптики предупредили, что в эти выходные дни на полуострове ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал, 20-25 м/с.