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В Крыму предупредили о возможном подъеме уровня воды в реках
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В Крыму предупредили о возможном подъеме уровня воды в реках 

РИА Новости Крым 49 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшее время возможен подъем уровня воды в реках и существует угроза образования селей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
"По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во второй половине суток 28 июля и в течение суток 29 июля на отдельных реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м. В селевых бассейнах малых рек угроза формирования селей", — рассказали в ведомстве.
Ранее синоптики предупредили, что в эти выходные дни на полуострове ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал, 20-25 м/с.
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