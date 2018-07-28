Девять способов спастись от жары

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, жаркая и солнечная погода придет в центр страны уже на этой неделе с дневной температурой выше плюс 30 градусов. Такая же температура плавно перейдет и в последний летний месяц.

Владислав Ковалевич. Нередко подобные погодные условия могут привести к проблемам со здоровьем. Высокая температура и душный воздух чаще всего негативно сказываются на здоровье пожилых людей, детей и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Как спастись от жары, «ВМ» рассказывает врач общей практики городской поликлиники № 219 Департамента здравоохранения Москвы

— Людям пожилого возраста, страдающим сердечно-сосудистыми, легочными или эндокринологическими заболеваниями, нужно проконсультироваться у своего участкового врача или врача, работающего с пациентами, имеющими хронические заболевания. На период жарких дней врач может скорректировать дозу и схему приема препаратов. Особое внимание нужно уделить детям, так как их система терморегуляции несовершенна и пока формируется. Обращайте внимание на поведение и активность ребенка, чаще давайте пить, одевайте в легкую одежду из натуральных тканей. В самое жаркое время дня не допускайте слишком активных игр.

Чтобы жаркий день прошел комфортно, нужно соблюдать 9 правил:

1. Не выходите на улицу в самое жаркое время суток.

2. Открывайте окна на ночь, когда температура воздуха на улице ниже, чем в помещении, и закрывайте их днем.

3. Постарайтесь поддерживать прохладную температуру воздуха дома и на работе, но не менее 23 градусов.

4. Выбирайте светлую одежду из легких натуральных тканей и не забывайте о головном уборе.

5. Пейте много воды (не менее 1,5 литра), откажитесь от кофе, алкоголя и газированных напитков.

6. Избегайте интенсивной физической нагрузки. Занимаясь садоводством, работайте до 10:00 или после 16:00.

7. Откажитесь от жирной, острой и тяжелой пищи.

8. Используйте солнцезащитные средства.

9. При покупке продуктов проверяйте условия хранения и срок годности.

СПРАВКА

В выходные по 9 сентября в одиннадцати городских парках жители Москвы могут бесплатно проверить здоровье, проконсультироваться с врачами, посетить познавательные лекции и мастер-классы по здоровому образу жизни, которые будут вести медики столичного департамента здравоохранения. Специальные шатры здоровья установлены в парке Горького, «Сокольниках», музее-заповеднике «Царицыно», усадьбе Воронцово, Измайловском, Таганском и других парках в рамках марафона «Московское здоровое лето».