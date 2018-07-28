«Летнее ощущение усилится»

Какая погода будет в Центральной России на выходных

В субботу, 28 июля, в Московском регионе температура воздуха может подняться до +32 °С. При этом сохранится переменная облачность, возможен дождь. На следующей неделе жара спадёт, погода будет комфортной, осадков не ожидается, термометры покажут +24…+27 °С. Как отмечают в Гидрометцентре, порадует жителей Центральной России и август — в этом году он будет сухим и тёплым.

По данным Гидрометцентра России, в субботу в Московском регионе сохранится жаркая погода. Воздух прогреется до +32 °С, при этом местами возможен небольшой дождь, ветер восточный, 5—10 м/с. Атмосферное давление — 753 мм ртутного столба. Ночью температура воздуха составит +20…+22 °С.

Накануне ГУ МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение в связи с жарой в столице.

«Экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. Уважаемые москвичи и гости столицы! …В Москве ожидается жаркая погода с максимальной температурой воздуха +30…+31 °С», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщает Гидрометцентр, в ближайшие дни жара сохранится, несмотря на «влажность, облачность и недостаток солнца». Синоптики отмечают, что повышение температуры связано с «поступлением в средней тропосфере тёплых воздушных масс с Ближнего Востока».

«В выходные, в частности 28 июля, также небольшой дождь. Ночами +20…+22 °С в Москве и +17…+22 °С по области. В субботу днём +29…+31 °С и +27…+32 °С соответственно. В воскресенье +25…+27 °С в столице и +23…+28 °С в Подмосковье. Местами прогнозируются порывы ветра до 12—17 м/с», — сообщает Гидрометцентр.

«В этому году нам повезло»

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT пояснил, что в этом году в Центральном регионе России стоит по-настоящему летняя погода с высокой температурой.

«В этом году нам повезло: практически с середины июня в Москве стоит тепло, в июле только пару дней температура была чуть ниже нормы», — пояснил он.

По его словам, последние несколько дней через Ханты-Мансийск и Урал на Москву шла узкая полоска холодного воздуха, поэтому столица трое суток «охлаждалась». Но сейчас восстанавливается баланс и жара возвращается. До конца месяца температура будет выше нормы. В ближайшие сутки ночные температуры составят +20…+22 °С, дневные — +30…+32 °С.

«Здесь у нас крутится атмосферный фронт, поэтому будет и облачность, местами небольшие дожди сегодня, завтра, послезавтра. К понедельнику высокое давление будет преобладать, около 756 мм ртутного столба, поэтому летнее ощущение усилится. Температура немножко упадёт, +24…+26 °С в понедельник и вторник, но за счёт солнца и давления будет преобладать летнее ощущение», — рассказал синоптик.

Комфортная неделя

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков , в свою очередь, отметил, что температура поднимется до максимального за год значения. Предыдущий максимум был зафиксирован в июне. Тогда столбики термометра показали +29,9 °С.

На следующей неделе, по его прогнозу, москвичей ожидает хорошая погода.

«На следующей рабочей неделе погода будет комфортной, антициклональной, солнечной, практически без осадков. Температура в пределах +24…+27 °С. Можно с уверенностью говорить, что это на всю следующую неделю», — пояснил Синенков.

При этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что август в Москве будет сухим и тёплым.

«По нашим оценкам, температура в Москве в августе будет около или даже выше нормы. Последние несколько лет в этом месяце в столичном регионе было довольно дождливо. Однако в этом году обильных осадков мы не ожидаем», — заявил он ТАСС.

Жаркая погода установилась не только в Москве, но и в южных регионах Центральной России, в Азии и даже в Прибалтике.

«Практически вся европейская часть стоит в жаре. В Средней Азии знойная погода. Узбекистан, Таджикистан — +37…+38 °С. Ближе к Волгограду +36 °С. Это тепло выносит до Прибалтики», — рассказал RT заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

Вся европейская часть России сейчас находится в зоне высоких температур. Даже на побережье Баренцева моря пришло небывалое тепло.

«Мурманск, Прибалтика. Температура +28…+29 °С, идём выше нормы. По осадкам же мы идём в норме. Такую погоду можно считать подтверждением того, что климат действительно теплеет», — заключил Цыганков.

Ранее Гидрометцентр России сообщал, что на Мурманскую область пришёлся эпицентр июльской жары, которая охватила северо-запад Европейской России. В июле дневной максимум температуры в Мурманске пять раз превышал 30-градусную отметку.

Как пояснили синоптики, причиной жаркой погоды стал антициклон, пришедший на север из субтропиков. Кроме того, оказывает влияние и продолжительный световой день: долгота дня в июле в Мурманске, который находится за полярным кругом, превышает 21 час.

Аномальная жара

Высокие температуры преобладают и в Европе. 40-градусная жара установилась в Греции . Страна борется с масштабными лесными пожарами. В понедельник на южной окраине Балканского полуострова поднялся сильный ветер, что способствовало распространению огня. В результате погибли 82 человека, в Греции был объявлен траур.

В начале недели появилось сообщение, что международный аэропорт Ганновера закрыт из-за аномальной жары — из-за высокой температуры были повреждены взлётно-посадочные полосы.

А организаторы музыкального фестиваля на шведском острове Хольмён ввели запрет на курение. Они опасаются, что непотушенный окурок может вызвать пожар, потому что в регионе установилась засушливая погода.