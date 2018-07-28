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Суббота станет самым жарким днем нынешнего лета в Москве
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Суббота станет самым жарким днем нынешнего лета в Москве 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Москве в субботу ожидается температурный рекорд нынешнего лета — этот день может стать самым жарким с начала сезона, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Красная жара! Сегодня в Москве будет самый жаркий день за это лето! Плюс 30-32 градуса», — написал Тишковец в Instagram.
Он добавил, что в Подмосковье температура составит плюс 28-33 градуса.
Ранее ГУ МЧС России по Москве объявило экстренное предупреждение из-за жары на субботу. Жителям рекомендовали быть осторожными и пить больше воды.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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