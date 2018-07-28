Суббота станет самым жарким днем нынешнего лета в Москве

Москве в субботу ожидается температурный рекорд нынешнего лета — этот день может стать самым жарким с начала сезона, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец

«Красная жара! Сегодня в Москве будет самый жаркий день за это лето! Плюс 30-32 градуса», — написал Тишковец в Instagram.

Он добавил, что в Подмосковье температура составит плюс 28-33 градуса.