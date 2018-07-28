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Москву накроет аномальная жара
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Москву накроет аномальная жара 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Погода в российской столице побила рекорд этого лета.
В Москве ожидается жаркая погода с максимальной температурой воздуха 30-32 градуса тепла. В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором циклона, будет облачно с прояснениями. Во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь, гроза. Температура будет самой высокой в текущем сезоне.
— В Москве — это +30-+32, по области — +28 — +33. что на 7-8 градусов выше по климатической норме, — сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
В связи с прогнозируемыми явлениями Главное управление МЧС России по Москве рекомендует быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор.
Экстренное предупреждение об опасном явлении (жаркая погода) https://t.co/tk5g0fWgVj
— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 28 июля 2018 г.
Кстати, чтобы избежать обезвоживания организма, нужно пить больше обычной воды, можно добавить в нее лимон и мяту. Также полезно есть фрукты и овощи.
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