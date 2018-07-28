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Mercedes столкнулся с КамАЗом: на подъезде к Балтыму выросла многокилометровая пробка
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Mercedes столкнулся с КамАЗом: на подъезде к Балтыму выросла многокилометровая пробка 

e1.ru 38 минут назад
Фото: e1.ru
Эта неделя для екатеринбуржцев выдалась жаркой, поэтому на выходных многие поехали на водоемы. Одно из самых популярных мест у любителей искупаться — озеро Балтым, но сейчас на въезде к нему со стороны Верхней Пышмы выросла многокилометровая пробка.
Наши читатели, которые уже возвращаются с озера, сообщают, что затор образовался из-за столкновения Mercedes и КамАЗа. Но уже после того, как машины разъехались, уменьшаться пробка не стала.
— Пробка километра 3–4, 30–40 минут потеря времени. И возле поворотов на пляжи все обочины заставлены, — рассказал читатель Е1.RU Владимир.
Уральские синоптики предупредили, что уже сегодня вечером погода в области резко изменится: ожидаются грозы, град, ливень и штормовой ветер. Но если погода вас не пугает, и вы все-таки решились поехать на Балтым и постоять в пробке, читайте инструкцию E1.RU о правилах безопасного отдыха на воде.
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