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Метеорологи начали разрабатывать положения по климатическому оружию
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Метеорологи начали разрабатывать положения по климатическому оружию 

BFM.RU 55 минут назад
Всемирная метеорологическая организация разрабатывает специальное положение о научных основах геоинженерии, которую принято считать климатическим оружием, заявила в интервью РИА Новости заместитель генерального директора ВМО Елена Манаенкова.
«На нашем языке речь идет о геоинженерии. Мы относимся к этому очень осторожно и сейчас разрабатываем положение ВМО о научных основах геоинженерии. Дело в том, что любое вмешательство в природные системы меняет их характеристики… Но если мы своими руками будем в атмосферу что-то вносить, я считаю, что нужно прежде хорошо подумать и просчитать, как это отразится и на чем», — сказала она.
Манаенкова отметила, что в настоящее время существуют разные проекты искусственного изменения климата.
«К примеру, выбрасывание серы в атмосферу. Если происходит естественное извержение вулкана, то выброс большого количества таких аэрозолей может снизить глобальную температуру, так как они отражают солнечные лучи, как зеркало. В октябре мы были вынуждены отменить три крупных глобальных совещания на Бали из-за угрозы извержения вулкана Агунг. Он является стратовулканом, и последний раз, когда он извергался в 1963 году, количество вещества, которое выбросилось в стратосферу, временно снизило глобальную температуру на 1 градус», — рассказала она.
По ее словам, от выброса вулкана этот эффект будет длиться два-три года. Но если речь идет о долгосрочном влиянии и применении искусственных механизмов, то необходимо очень точно просчитывать все последствия от вмешательства, которое может привести к нарушению естественной циркуляции в атмосфере.
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