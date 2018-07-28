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Орловцев ожидают солнечные и душные выходные
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Орловцев ожидают солнечные и душные выходные 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
По данным сайта «Погода и климат», в субботу и воскресенье в Орловской области температура днем будет подниматься до 30 градусов. Влажность воздуха около 59%. Ветер восточный скоростью 2 метра в секунду. Дожди маловероятны.
Отметим, среднемесячная температура этого июля отступает от нормы на +0.7°. Абсолютный максимум регион пережил в 2010 году, когда столбики термометров поднялись до +38.7 °C. В июле уже выпало 111 мм осадков, это 146% от нормы.
Сообщение Орловцев ожидают солнечные и душные выходные появились сначала на РИА 57.
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