Орловцев ожидают солнечные и душные выходные

По данным сайта «Погода и климат», в субботу и воскресенье в Орловской области температура днем будет подниматься до 30 градусов. Влажность воздуха около 59%. Ветер восточный скоростью 2 метра в секунду. Дожди маловероятны.

Отметим, среднемесячная температура этого июля отступает от нормы на +0.7°. Абсолютный максимум регион пережил в 2010 году, когда столбики термометров поднялись до +38.7 °C. В июле уже выпало 111 мм осадков, это 146% от нормы.