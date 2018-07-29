Тысячи москвичей пробежали по ночной столице

Москве более семи тысяч человек вышли на старт «Ночного забега». Условия были не самые лучшие: жару в 32 градуса сменила сильная гроза. Однако погода не помешала спортсменам преодолеть заветную дистанцию, сообщает корреспондент «МИР 24» Инна Маркив.

Проливной дождь и лужи — это то немалое, что могло бы помешать бегунам. Наоборот, гроза принесла им долгожданную прохладу, ведь бежать в жару очень тяжело.

«В такую жару только ночью и бегать», — говорит участница забега.

«Легко будет. Сегодня с утра было душно. А сейчас здорово», — говорит участник.

Несмотря на погоду, пробежать по ночной Москве решили более семи тысяч человек. Ради десяти километров участники съехались из разных регионов. Для многих участие в этом четвертьмарафоне стало традицией. У 69-летнего инженера Павла за плечами несколько марафонов. Однако в ночном забеге он принимает участие впервые.

«Я думаю, одолею. Немножечко поддавливает атмосфера. А дождик он способствует», — говорит он.

Прежде чем стартовать — разминка. Под зажигательную музыку участникам помогают размяться опытные тренера. Под раскаты грома и капли дождя бегуны идут к старту. Для одной из участниц этот забег стал особенным. Прямо на старте молодой человек сделал предложение руки и сердца, и после сигнала они побежали уже как жених и невеста.

Маршрут пролегал по двум набережным — Фрунзенской и Пречистенской, от Лужников до храма Христа Спасителя . А особую романтику придали огни ночной Москвы и иллюминация.

Среди женщин лучшей стала Светлана Семакова. Среди мужчин первым оказался Дмитрий Сафронов

«Это, конечно же, приятно. Я не скрою. Немножко непривычно. После забега не сразу удается заснуть. Это состояние не сразу проходит. В принципе это тот же самый бег, но только под фонарями», — говорит Дмитрий.

Впереди участников ждут более серьезные дистанции. Им предстоит пробежать полумарафон на 21 километр и Большой Московский забег в 42 километра.

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