Аномальная жара на неделю задержится в центральной России

Жителей центральной части России ждёт жаркая неделя. Температура воздуха будет держаться близко к отметке в 30 градусов. Такая же погода установилась и в Европе.

Это связано с тем, что в северном полушарии мощный антициклон блокирует Jet Stream — зону сильного ветра в верхней тропосфере. Данное струйное течение обычно не пускает горячий воздух из тропиков в средние широты. Но сейчас, по словам специалистов, этого не наблюдается, сообщает РИА Новости.

28 июля может стать самым жарким днём лета для москвичей. Синоптики обещают 30… 32 градуса тепла. Это, как ранее писал News.ru, на 7-8 градусов выше климатической нормы.