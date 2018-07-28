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Облачная погода помешала жителям Московского региона наблюдать лунное затмение
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Облачная погода помешала жителям Московского региона наблюдать лунное затмение 

РИАМО 40 минут назад
Фото: РИАМО
Жители Москвы и Подмосковья не смогли наблюдать полное лунное затмение из-за большого количества облаков, сообщил РИАМО в субботу ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.
«Затмение — это астрономическое явление, гидрометеорология к этому не имеет отношение, но как писали астрономы, наиболее благоприятные места для наблюдения — это Урал, Москва к этому не относилась, но также вчера у нас была облачность, вечером точно облачность была к часам 23:00», — сказал Цаганков.
Он отметил, что вечером в Московском регионе степень покрытия неба облаками была около 50%.
В этом году великое противостояние Марса совпадает с полным лунным затмением. Двадцать седьмого июля Марс вступил в великое противостояние с Солнцем и приблизился к Земле на минимальное расстояние. В период великих противостояний Марс становится ярче Юпитера и уступает в блеске только Солнцу, Луне и Венере, и выделяется на небе яркой оранжевой окраской. Следующее великое противостояние Марса произойдет 15 сентября 2035 года.
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