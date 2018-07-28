Облачная погода помешала жителям Московского региона наблюдать лунное затмение

«Затмение — это астрономическое явление, гидрометеорология к этому не имеет отношение, но как писали астрономы, наиболее благоприятные места для наблюдения — это Урал, Москва к этому не относилась, но также вчера у нас была облачность, вечером точно облачность была к часам 23:00», — сказал Цаганков.

Он отметил, что вечером в Московском регионе степень покрытия неба облаками была около 50%.

В этом году великое противостояние Марса совпадает с полным лунным затмением. Двадцать седьмого июля Марс вступил в великое противостояние с Солнцем и приблизился к Земле на минимальное расстояние. В период великих противостояний Марс становится ярче Юпитера и уступает в блеске только Солнцу, Луне и Венере, и выделяется на небе яркой оранжевой окраской. Следующее великое противостояние Марса произойдет 15 сентября 2035 года.