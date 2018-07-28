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Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
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Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Жаркая погода с температурой выше +30 градусов и кратковременным дождем ожидается в столичном регионе 28 июля, сообщили РИА Новости в погодном центре «Фобос» в субботу.
"Днем облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь, не исключена гроза. Максимальная температура в городе +29… +31 градус, по области +27… +32 градуса", — рассказал собеседник агентства, отметив, что температура превышает климатическую норму на 6-7 градусов.
Ветер будет северо-восточным со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 751 миллиметр ртутного столба.
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