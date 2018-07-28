Жаркая погода ожидается в столичном регионе 28 июля

Жаркая погода, кратковременный дождь и до 30 градусов тепла ожидается в Москве Подмосковье в субботу, 28 июля, сообщает портал «Метеоновости».

По данным метеорологов, среднесуточная температура на 5-6 градусов выше климатической нормы. Содержание кислорода в воздухе снижено, из-за чего недомогание могут почувствовать люди, страдающие сердечной и легочной недостаточностью. Поддержать организм помогут контрастные водные процедуры, теплые ванны с морской солью, обильное питье, передает Агентство «Москва»

По народному календарю сегодня Кирик и Улита. «Не жни на Кирика и Улиту — видение увидишь». Кирики-мокродырики: все мокро, льёт дождь. Матушка Улита считается бабьей заступницей.

Также сегодня вспоминают Владимира Красное Солнышко. На Владимира Красно Солнышко солнце краснее светит.