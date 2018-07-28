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В Саратове сегодня ясная, теплая погода
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В Саратове сегодня ясная, теплая погода 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Сегодня, 28 июля, в Саратове будет солнечно. Температура днем + 32 градуса, ночью +21, малооблачно. Ветер восточный, четыре метра в секунду. Атмосферное давление около 758 мм ртутного столба. Вода в Волге прогреется до +24 градусов.
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