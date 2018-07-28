Погода добавила омским лесам пожароопасности

На выходных в Омской области установили средний, местами высокий классы пожарной опасности в лесах. По прогнозным данным ФБУ «Авиалесоохрана» на субботу и воскресенье, 28 и 29 июля, средний (желтый), высокий (оранжевый) классы пожарной опасности в лесах ожидаются в 71 регионе России , в том числе и в Сибири. Связано это с погодными условиями.

— При наличии среднего (желтый), высокого (оранжевый), чрезвычайного (красный) классов пожары могут возникать даже от незначительных источников огня, — сообщили в «Авиалесоохране». — Риск возникновения пожаров повышается в связи с ростом рекреационной нагрузки на природные территории в выходные дни.

По данным учреждения, в лесах Омской области установлены средний, местами высокий классы пожарной опасности, также как и в соседней Новосибирской. Высокий и чрезвычайный классы — в Томской. По информации ГУ МЧС России по Омской области от 27 июля, действующих природных пожаров на территории Прииртышья не зафиксировано.