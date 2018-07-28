Российские метеорологи оказались одними из лучших

Российскую метеорологическую службу назвали одной из самых сильных в мире

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Российская метеорологическая служба является одной из самых сильных в мире, заявила в интервью РИА Новости заместитель генерального директора Всемирной метеорологической организации Елена Манаенкова. "Погода — это сложное явление. Конечно, бывают ошибки. Я считаю, что российская метеорологическая служба является одной из самых сильных. К сожалению, предсказать погоду на 100% невозможно. Но поскольку климат меняется и увеличивается частота и вероятность опасных явлений, на мой взгляд, лучше лишний раз послушаться прогноза, чем проигнорировать его", — сказала она. По словам Манаенковой, системы предсказания погоды постоянно совершенствуются. На данный момент порядка 20 стран занимаются глобальным моделированием погоды, и качество прогнозов улучшается с каждым днем. "Сейчас прогноз на неделю — это уже нормальное явление для всех стран. Но в прогнозах на месяц пока случаются неточности. Когда мы говорим о годах, то прогноз будет больше о вероятностях", — добавила она. Замгендиректора ВМО подчеркнула, что Российская метеорологическая служба очень хорошо профинансирована и обладает хорошей научной базой, так же как метеорологические службы Великобритании , Токио или Швейцарии . Они также помогают обмениваться через ВМО информацией о погоде с теми странами, у которых метеорологическая служба находятся в очень слабом состоянии. "Например, по тропическим циклонам у нас существуют специализированные центры, которые отвечают за определенные бассейны. И все страны, которые в этом бассейне находятся, получают информацию из этого центра. К примеру, Индонезия и Филиппины получают информацию из Токио", — рассказала Манаенкова.