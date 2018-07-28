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Стало известно, сколько продлится аномальная жара в РФ
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Синоптики рассказали, сколько в России продлится необычно жаркая погода 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов
Необычно жаркая погода, которая установилась в России и Европе, продержится всю следующую неделю, рассказала в интервью РИА Новости заместитель генерального директора Всемирной метеорологической организации Елена Манаенкова.
"Сейчас по всей Европе, особенно в северной части, на территории России и в северной Сибири наблюдается сильная жара и волны тепла. Прогнозы наших центров в Германии, Великобритании и России говорят о том, что эту неделю жара точно будет продолжаться, и на следующей неделе тоже", — сказала она.
По ее словам, в настоящее время в северном полушарии из-за зависшего антициклона блокируется Jet Stream (зона сильного ветра в верхней тропосфере — ред.), который обычно не пускает горячий воздух из тропической зоны в средние широты.
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